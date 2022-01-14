Trabzonspor'un transfer gündemindeki Yusuf Erdoğan, kente geldi

Trabzonspor'a transferi gündemde olan Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, kente geldi.

Havalimanında gazetecilere açıklamada bulunan Yusuf Erdoğan, tekrar evine geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, daha önce formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılışına ilişkin, "4-5 yıl önce veda ederken, buradan hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum Trabzon'a." ifadelerini kullandı.

"Bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi. Çok mutluyum." diyen Erdoğan, kendisine bu fırsatı veren teknik direktör Abdullah Avcı ile kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti.

Erdoğan, açıklamasının ardından bordo-mavili kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.