Trabzonspor'un Yeni Stadyum Performansı

12.08.2025 14:05
Trabzonspor, yeni stadyumunda 155 lig maçında 91 galibiyet elde ederek dikkat çekti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında sergilediği güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, 29 Ocak 2017'de ilk maçını oynadığı yeni stadyumunda bugüne kadar 155 lig mücadelesine çıktı. Taraftarların coşkusu ve yenilenen yüzüyle stat bordo-mavili takıma enerji verdi.

2025-2026 sezonunun ilk haftasında taraftarı önünde ligin yeni takımlarından Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Trabzonspor, sahasındaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Bordo-mavililer, evinde oynadığı sezon açılış maçlarında ise sadece 1 kez mağlup oldu. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

İlk maçını 29 Ocak 2017'de oynadı

Trabzonspor, yeni sahasında ilk maçına 29 Ocak 2017'de Gaziantepspor karşısında çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmayı 4-0 kazanırken, yeni stadyumdaki ilk golü Fabian Castillo kaydetti. 10 sezondur Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde mücadele eden Karadeniz ekibinde, Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Şenol Güneş gibi teknik direktörler görev yaptı. Bordo-mavililer, takımın başında yer alan Fatih Tekke ile başarılar hedefliyor.

155 maçta 91 galibiyet

Trabzonspor, 2017'de taşındığı yeni stadyumunda oynadığı 155 lig maçında 91 galibiyet, 32 beraberlik ve 32 yenilgi aldı. Attığı 309 gole karşılık kalesinde 179 gol gördü. Bordo-mavililer, yüzde 58,71'lik galibiyet oranı yakalarken maç başına 2,00 gol ortalaması ve 1,16 gol yeme ortalaması ile sahasındaki etkili oyununu sürdürdü.

Şampiyonluk sezonunda evinde yenilmedi

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda sahasında hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonda evinde 12 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 43 puan topladı ve yeni stadında ilk şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Stadyum yenilendi

Stadyum bu sezon yenilen yüzüyle taraftarının karşısına çıktı. Bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmaları ile altyapısı güçlendirildi. Stadyumun tüm tribünlerinde yüksek performanslı, dijital altyapıya sahip profesyonel bir ses sistemi kuruldu. Saha aydınlatması uluslararası FIFA Lighting Standard A seviyesine yükseltilerek, karşılaşmalara çok daha kaliteli bir ışıklandırma sağlandı. Tribünler ve dolaşım alanları enerji verimliliği yüksek LED sistemleriyle donatıldı. Ayrıca, ses sistemiyle entegre çalışan RGB LED otomasyon altyapısı sayesinde görsel şovlar da mümkün hale getirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

