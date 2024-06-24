Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzon'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzon'a geldi

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transferlerine hızlı bir giriş yaparak Hırvat Borna Barisic ve İngiliz John David Lundstram'ı Trabzon'a getirdi. Oyuncular, bordo-mavili taraftarlar tarafından karşılandı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer süreçlerinin kolay geçtiğini belirten oyuncular, Trabzonspor'a gelmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

24.06.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un yeni transferleri Borna Barisic ve John David Lundstram Trabzon'a geldi.

Yeni sezon öncesi transfere hızlı giriş yapan takımlardan Trabzonspor, serbest statüde bulunan Hırvat Borna Barisic ve İngiliz John David Lundstram'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili taraftarların karşıladığı oyuncular daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavililerin yeni transferi Borna Barisic, "Çok mutluyuz. Böylesine sıçak karşılaşmayı beklemiyorduk. Çok heyecanlıyız. Transfer sürecim kolay oldu. İki tarafın niyeti de bu transferin gerçekleşmesiydi. Burada olmamı istediler. Bende burada olmak istedim "ifadelerini kullandı.

Diğer transfer John David Lundstram ise burada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Karşılama beni mutlu etti. Başlamak için çok heyecanlıyım. Bu kadar insanı burada görmek ayrı bir duygu. Transfer sürecim çok kolay gelişti. Borna Barisic ile görüştüklerinde benimle de görüştüler. Daha sonra bunu eşime söyledim ve hadi oraya gidelim dedim. Buraya gelmeden önce Rıdvan Yılmaz ile konuştum. Benim çok yakın arkadaşım. Hem takım hem şehir ve taraftarlar hakkında bilgi aldım "ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı iki oyuncu daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldılar. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzon'a geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:09 Erzurum’da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
23:10 Hiç de göründüğü gibi değilmiş İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası Hiç de göründüğü gibi değilmiş! İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası
21:47 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata’dan taraftarları heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
20:51 Tekirdağ’da 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu Tekirdağ'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 23:26:14. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzon'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement