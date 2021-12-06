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Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı - Son Dakika

Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı

06.12.2021 12:24
Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı

Bordo-Mavililer'in dün resmen açıkladığı Jean Evrard Kouassi, yola çıktı. Fildişili yıldız, uçaktan paylaştığı fotoğrafla taraftarı heyecanlandırdı.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ara dönemin ilk transferini yaptı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını, hafta içinde Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı geliyor! Kouassi, uçaktan kare paylaştı

YOLA ÇIKTI

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı ve şehre davet ettiği Jean Evrard Kouassi yola çıktı. 27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, uçakta bulunduğu fotoğrafını paylaştı.

Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı geliyor! Kouassi, uçaktan kare paylaştı

HÜCUM JOKERİ

2015'ten beri Çin'de forma giyen Fildişili futbolcu, adeta hücum jokeri. İki kanat ve forvette oynayabiliyor. İki ayağını da çok etkili kullanıyor.

PARA VERİLMEYECEK

Fildişili yıldızın Wuhan Zall'la mukavelesi bu ay bitiyor. Trabzonspor, Kouassi için bonservis bedeli ödemeyecek.

Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı

Spor Toto Süper Lig, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Jean, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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