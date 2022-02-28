Adana Demirspor ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor'u Fraport TAV Antalyaspor maçındaki saha olayları, Trabzonspor'u ise Yukatel Kayserispor maçındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi GÖKHAN GÖKTÜRK'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi BURAK UYSALOĞLU'nun 25.02.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."