Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den skandal hareketler! Trafikte kemer takmadan araçlara makas attığı videosu tepki çekti

Trabzonspor ve Türk futbolunun önemli yıldızlarından Abdülkadir Ömür, aracıyla yolda seyir halindeyken kendisini ve trafikteki vatandaşları tehlikeye sokabilecek hareketlere imza attı. Oda TV'de yer alan görüntüye göre, emniyet kemeri takmadan kullandığı aracıyla, trafikte önünde yer alan araçlara makas atan yıldız futbolcunun bu anları kameralara yansıdı.

TEPKİ ÇEKTİ

Avrupa futbolunun da gündeminde olan yıldız futbolcunun bu tehlikeli sürüşü sosyal medyada tepki topladı. Genç yıldızın bu davranışının ona yakıştırılmadığı yapılan yorumlar arasındaydı.