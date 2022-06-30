Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den skandal hareketler! Trafikte kemer takmadan araçlara makas attığı videosu tepki çekti - Son Dakika
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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den skandal hareketler! Trafikte kemer takmadan araçlara makas attığı videosu tepki çekti

30.06.2022 11:01

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, aracıyla trafikte skandal hareketlerde bulundu. Aracını emniyet kemeri takmadan kullanan Ömür'ün hız yapması ve arabalara makas atması tepki topladı.

Trabzonspor ve Türk futbolunun önemli yıldızlarından Abdülkadir Ömür, aracıyla yolda seyir halindeyken kendisini ve trafikteki vatandaşları tehlikeye sokabilecek hareketlere imza attı. Oda TV'de yer alan görüntüye göre, emniyet kemeri takmadan kullandığı aracıyla, trafikte önünde yer alan araçlara makas atan yıldız futbolcunun bu anları kameralara yansıdı.

Abdülkadir Ömür büyük tehlike yaşattı! Trabzonsporlu yıldızın trafikteki hareketlerine tepki yağdı
Abdülkadir Ömür büyük tehlike yaşattı! Trabzonsporlu yıldızın trafikteki hareketlerine tepki yağdı

TEPKİ ÇEKTİ

Avrupa futbolunun da gündeminde olan yıldız futbolcunun bu tehlikeli sürüşü sosyal medyada tepki topladı. Genç yıldızın bu davranışının ona yakıştırılmadığı yapılan yorumlar arasındaydı.

Abdülkadir Ömür büyük tehlike yaşattı! Trabzonsporlu yıldızın trafikteki hareketlerine tepki yağdı
YORUMLAR (4)
  • Ahmet Demir: Para şöhret insanı değiştirir .Mutluluğu zavazingo şeylerde ararlar. Allah kimseyi sonradan görmelerden eylemesin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Hasbelkader futbolcu olup cebi para görmüş. Ancak eğitim,karekter vede yasalar bu çocuga pek etki etmemiş.Ne oldum delisi yapmış para onu.Allah ıslah etsin.Çok azanın başına çıar derler. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den skandal hareketler! Trafikte kemer takmadan araçlara makas attığı videosu tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den skandal hareketler! Trafikte kemer takmadan araçlara makas attığı videosu tepki çekti - Son Dakika
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