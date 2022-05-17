Trabzonsporlu futbolcular birlik ve beraberlik mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonsporlu futbolcular birlik ve beraberlik mesajı verdi

17.05.2022 22:05
Trabzonsporlu futbolcular birlik ve beraberlik mesajı verdi

Trabzonsporlu futbolcular Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, Türk ve Yunanistan bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonsporlu futbolcular Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, Türk ve Yunanistan bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un futbolcuları, geçen hafta sonu şampiyonluk kutlamaları sırasında iki ülkenin bayrağıyla kupa önünde çektirdikleri fotoğrafı, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakasetas, kendi hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, futbolun her kesimden insanı birleştirdiğini vurgulayarak, "Özellikle de binlerce insanın anlamsız bir savaştan muzdarip olduğu bu zor zamanlarda. Türk insanından bolca sevgi görecek kadar şanslıyım. İlk günden beri beni çok iyi karşıladınız ve sevginizi ifade etmekten asla vazgeçmediniz. Türk arkadaşlarımla bu unvanı kutlamaktan gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Siopis ise şu paylaşımda bulundu:

"Savaş, çatışma ve ırkçılık zamanlarında yaşıyoruz. Bu resimle sporun insanları bir araya getirdiğini göstermek istiyorum. Üç yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve Türk halkının sonsuz sevgisini kazandım. Herhangi bir farkımız yok, nefretin, bölünmenin, düşmanlığın olmadığı daha güzel günleri umut ediyorum. Hepimiz insanız ve hayata sevgi ve tebessümle devam etmeliyiz. Türk kardeşlerimle bu kupayı kutladığım için çok mutluyum!"

YORUMLAR
500
Feghouli, Galatasaray'a veda etti Feghouli, Galatasaray'a veda etti Sağlık Bakanlığı, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için ambulans uçak gönderdi Sağlık Bakanlığı, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için ambulans uçak gönderdi
Kaynak: AA

Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcular birlik ve beraberlik mesajı verdi - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:18 Bakanlık, Salda Gölü iddialarına cevap verdi: Bataklık olmadı, su çekildi
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:31:38. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonsporlu futbolcular birlik ve beraberlik mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement