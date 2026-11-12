Trap Kadınlar Milli Takımı 340 puanla dünya üçüncüsü olup tarihe geçti

Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Trap Kadınlar Takım kategorisinde mücadele eden Kahramanmaraşlı milli sporcular Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir'in yer aldığı Milli Takım, 340 puanla dünya üçüncüsü oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da 01-14 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Trap Kadınlar kategorisinde temsil eden milli sporcular tarihi bir başarıya imza attı. Kahramanmaraşlı milli atıcılar Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir ile takım arkadaşları Nihan Gürer'den oluşan Ay-Yıldızlı ekip, bireysel puanlarının toplamında 340 puana ulaşarak takım halinde dünya üçüncüsü oldu. Bronz madalyanın sahibi olan milli sporcular, Türk atıcılık tarihinde Dünya Şampiyonası düzeyinde bu kategoride ilk kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.