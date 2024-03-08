Trendyol 1. Lig 26. haftanın açılış maçında Boluspor sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada kontratakla hızlı çıkan Boluspor'da Petar Gigic ceza sahasına girerek pasını Jefferson'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti. 1-0
31. dakikada kaleci Erkan Anapa ile karşı karşıya kalan Petar Gigic'in aşırtma vuruşunda Erkan, gole izin vermedi.
48. dakikada ceza sahası dışından Talha Ülvan'ın şutunda top kalecinin sağ köşesinden ağlara gitti. 1-1
57. dakikada serbest vuruş organizasyonunda ceza sahasına yapılan ortaya kafa vuran Naby Oulare'nin yaptığı vuruşu önlemek isteyen Talha Ülvan topu kendi kalesine gönderdi. 2-1
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Oğuz Kağan Güçtekin (Diarra dk.90), Tunahan Çiçek (Hüsamettin Yener dk.90), Jefferson (Kubilay Sönmez dk.83), Daniel Avramovski, Anıl Koç (İshak Karaoğul dk.45), Petar Gigic (Vusal İsgandarli dk.88)
Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Berk Yıldız, Safa Kınalı, Tolunay Artuç
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Şahin Dik (Şenel Aydemir dk.88), Kadir Seven, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Alperen Köşker (Ali Emirhan Akçay dk. 81), Enishan Ceylan, Furkan Kütük
Yedekler: Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Arda Kılıç, Ahmet Lütfü Kara, Muhammed Mirac Çakıroğlu, Emre Nizam, Furkan Arda Kabaca,
Teknik Direktör: Serhat Güller
Gol: Jefferson (dk. 12), Talha Ülvan (dk. 57 k.k.) (Boluspor), Talha Ülvan (dk. 48) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul Şenlikoğlu, Talha Ülvan (Giresunspor) - BOLU
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig 26. Hafta: Boluspor 2-1 Giresunspor - Son Dakika
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Rizespor galibiyetinin ardından mutluluğunu dile getirdi. Torreira, formayla attığı ilk golünü beklediğini ve takım performansını da önemsediğini belirtti. Geçen sezon transfer olan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 37 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 asist yapmayı başardı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson (12. dakika) ve Talha Ülvan (kendi kalesine 57. dakika) kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Talha Ülvan (48. dakika) attı. Sarı kartlar ise Bitexen Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve Talha Ülvan'a çıktı.
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