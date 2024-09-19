Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, yarın oynanacak iki müsabakayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Erzurumspor FK- Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Manisa FK- Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Gençlerbirliği (Pendik)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler- Boluspor (Diyarbakır)
19.00 MKE Ankaragücü- Sakaryaspor (Eryaman)
22 Eylül Pazar:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor- Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Şanlıurfaspor- Fatih Karagümrük (11 Nisan)
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