Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Başlıyor

Spor

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, yarın oynanacak iki müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Erzurumspor FK- Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Manisa FK- Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

21 Eylül Cumartesi:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Gençlerbirliği (Pendik)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler- Boluspor (Diyarbakır)

19.00 MKE Ankaragücü- Sakaryaspor (Eryaman)

22 Eylül Pazar:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor- Adanaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor- Fatih Karagümrük (11 Nisan)