Trendyol 1. Lig\'de Bandırmaspor, Vanspor\'u deplasmanda Kerem\'in iki golüyle 2-0 yendi

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, Vanspor'u deplasmanda Kerem'in iki golüyle 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bandırmaspor'un gollerini 46. ve 55. dakikalarda Kerem kaydetti; Vanspor FK ise yenilgiden kurtulamadı.
Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
46. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Emirhan'ın ceza sahası içine girerek çektiği sert şutta savunmadan seken top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in sağ çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Emirhan'ın pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Kerem'in şutunda kaleci Alperen'den dönen topu yine Kerem tamamladı. 0-2
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yiğit Aslan, Arif Dilmeç, Erdoğan Çak
Vanspor FK: Alperen, Mehmet Manış, Sinan, Kadir (Faruk Can dk. 58), Mehmet Özcan (Bardhi dk. 58), Hikmet, Alhaft (Furkan dk. 46), Ozan Can (İlkan dk. 76), Yenne, Oliveira (Zivkovic dk. 58)
Yedekler: Abdulsamed, Batuhan, Özkan, Medeni, Celal
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Bandırmaspor: Akın, Hakan (Seck dk. 83), Yusuf, Enes Aydın, Lima, Kerem (Muhammed dk. 84), Mulumba, Enes Çinemre (Badji dk. 73), Emirhan (Lico dk. 73), Kehinde (Ali dk. 78), Yalın
Yedekler: Furkan, Ahmet, Harun, Muhammed, Yasin, Burak
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Goller: Kerem (dk. 46 ve 55) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Kadir, Hikmet, Oliviera (Vanspor FK), Ömürcan (Bandırmaspor), Emirhan, Lico
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