Trendyol 1. Lig'de Muğlaspor, Eminevim Ümraniyespor'u Deplasmanda Diarra'nın Golüyle 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın tek golünü 26. dakikada Diarra kaydetti. Muğlaspor'da Ali Kaan Güneren, Bilal Ceylan, Ekrem Kılıçarslan ve Ahmet Engin sarı kart görürken, Eminevim Ümraniyespor'da Djokanovic, Glumac ve Cihan Topaloğlu sarı kartla cezalandırıldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Biroğlu, Demirhan Emir
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Ali Yaşar, Kerem Şen (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic (Dk. 46 Serkan Göksu), Berat Yılmaz (Dk. 76 Oğuzhan Aydoğan), Blanco (Dk. 86 Deniz Aksoy), Hostikka (Dk. 73 Talha Bartu Özdemir), Melih Bostan
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Del Pino, Ali Barak, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Selim Dilli), Çelhaka (Dk. 75 Buluthan Bulut), Diarra (Dk. 64 Ahmet Engin), Avramovski (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Poyraz Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu (Dk. 87 Camaj)
Gol: Dk. 26 Diarra (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ali Kaan Güneren, Dk. 56 Bilal Ceylan ve Ekrem Kılıçarslan, Dk. 90+5 Ahmet Engin (Muğlaspor), Dk. 43 Djokanovic, Dk. 56 Glumac, Dk. 90+5 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, Eminevim Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.
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