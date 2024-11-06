Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Kasım Cuma:
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Gürcan Hasova
20.00 MKE Ankaragücü- Esenler Erokspor: Yiğit Arslan
9 Kasım Cumartesi:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor- Adanaspor: Yasin Kol
16.00 Fatih Karagümrük- Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu
10 Kasım Pazar:
13.30 Şanlıurfaspor- Gençlerbirliği: Ozan Ergün
13.30 Teksüt Bandırmaspor- Boluspor: Batuhan Kolak
16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?