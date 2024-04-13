Trendyol 1. Lig\'in 30. haftasında Boluspor Ümraniyespor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
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22. dakikada Diniyev'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar topu çeldi. Dönen topa Hasan Ayaroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarıya gitti.
49. dakikada Petar Gigic'in ceza sahasına ortasında Hakan Bilgiç'in kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.
86. dakikada ceza sahası dışından Tunahan Çiçek'in şutunda kaleci Abdulsamed topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Kemal Mavi
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Abdoulaye Diarrassouba dk. 90), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 76), Berk Yıldız, Vüsal Isgandarli (Tunahan Çiçek dk. 59), Jefferson (İshak Karaoğul dk. 76), Daniel Avramovski, Petar Gigic (Hüsamettin Yener dk. 76)
Yedekler: İsmail Çipe, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Safa Kınalı, Idrissa Camara
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Dimitri Cavare, Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk.73), Atalay Babacan (Emre Demir dk. 85), Hasan Ayaroğlu, Cosgun Diniyev (Ivan Saponjic dk. 90), Emrecan Bulut (Melih Okutan dk. 85), Tiago Çukur (Onur Ayık dk. 73)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Isaac Cofie, Muhammed Mert, Batuhan Arıcı
Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı
Gol: Tunahan Çiçek (dk. 86) (Boluspor)
Sarı kartlar: Vüsal Isgandarli, Jefferson, Naby Oulare, Avramovski (Boluspor), Tiago Çukur, Emre Demir (Ümraniyespor) - BOLU
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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