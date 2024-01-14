 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trendyol 1. Lig: Manisa FK 2-1 Kocaelispor - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol 1. Lig: Manisa FK 2-1 Kocaelispor

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Diallo ve Oğuz'un attığı gollerle galibiyete ulaşan Manisa FK, üç puanın sahibi oldu.

Trendyol 1. Lig: Manisa FK 2-1 Kocaelispor
14.01.2024 - 15:37,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ kanatta rakibinden topu kaparak hızla ceza sahası içerisine giren Diallo, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci ilk hamlede topu ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Diallo, meşin yuvarlağa bir kez daha dokunarak, topu filelerle buluşturdu. 1-0

23. dakikada sol kanatta Beridze'nin ortaladığı topa arka direkte Barış'ın gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada sol kanattan Bekir'in kullandığı kornerde penaltı noktası yakınlarına düşen topa Muhammed Ensar'ın gelişine vuruşunda, Kocaelispor savunması son anda topu çizgi üzerinden çıkardı.

50. dakikada Kocaelispor savunmasının arkasına atılan topu önüne alan Oğuz'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın üstünden ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

Manisa FK: Alperen, Sertan, Muhammed Ensar, Graovac, Alberk, Bekir (Korenica dk.77), Oğuz (Doğukan dk. 90+1), Burak, Diallo (John Mary), Topalli, Lima (Domgjonas dk. 90+1)

Yedekler: Samet, Orhan, Gakpa, Kazım Can, Bedirhan Altunbaş, Furkan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Kocaelispor: Gökhan, Mehmet, Yusuf, Burak, Atila, Vukovic, Barış (Amaral dk. 67), Cihat (Cem dk. 75), Candeias, Beridze (Kouakou dk.75), Tanque

Yedekler: Harun, Mehmet Enes, Haşim Arda, Bedirhan Yıldız, Fofana, Yağız, Mesut Can

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Diallo (dk.19), Oğuz (dk.50) (Manisa FK), Barış (dk.23) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Oğuz, John Marry, Topalli, Alperen (Manisa FK), Vukovic, Cihat, Atila (Kocaelispor) - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol, Futbol, Manisa, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig: Manisa FK 2-1 Kocaelispor - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:33:44. #1.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig: Manisa FK 2-1 Kocaelispor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement