Trendyol, Hatayspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Konyaspor'un rakip yarı alanda kazandığı topta Ethemi pasını Çikalleshi'ye aktardı. Çikalleshi'nin ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
51. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı kornerde direkte bulunan Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
55. dakikada Ethemi'nin ceza sahası içerisinde son çizgiye inerek kale önünde önüne koşu yapan Oğulcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
75. dakikada Hatayspor'da orta sahanın ilerisinden topu alan Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Damjanovic, Hadebe (Ethemi dk. 46), Guilherme, Nzonzi, Prip, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Adil Demirbağ dk. 71), Ndao (Yasir Subaşı dk. 90+6), Çikalleshi (Junior dk. 62)
Yedekler: Deniz Ertaş, Cicaldau, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Doğukan Sinik dk. 71), Massanga, Görkem Sağlam (Dadashov dk. 71), Boudjemaa (Pedro dk. 60), Ömer Faruk (Kerim Alıcı dk. 60), Fernandes (Strandberg dk. 80), Halil Dervişoğlu
Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Burak Yılmaz, Hodzic, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Soner Dikmen (dk. 51), Oğulcan Ülgün (dk. 55) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Kilama, Erce, Pedro (Hatayspor), Damjanovic, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, Slowik, Junior, Ethemi (Konyaspor) - KONYA
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