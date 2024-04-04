Trendyol Süper Lig: Başakşehir 1-1 Beşiktaş - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Başakşehir 1-1 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Omar Colley Beşiktaş adına gol atan isim olurken, Emirhan İlkhan Başakşehir'in beraberlik golünü kaydetti.

04.04.2024 23:36  Güncelleme: 23:39
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- Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Rachid Ghezzal'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyuna alanına döndü.

81. dakikada Dimitrios Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Opoku'nun indirdiği top Leo Duarte'de kaldı. Duarte'nin pasında kale önünde Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

82. dakikada Davidson'un pasında topu alan Berkay Özcan'ın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda kaleci Erdin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Jackson Muleka'nın pasında top alan Ernest Muçi bekletmeden pasını ceza sahası içinde bulunan Semih Kılıçsoy'a aktardı. Semih'in kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

90+5. dakikada Dimitrios Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Emirhan İlkhan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Opoku, Leo Dubois (Keny dk. 88), Josef de Souza (Dimitrios Pelkas dk. 69), Berkay Özcan, Olivier Kemen (Emirhan İlkhan dk. 83), Davidson, Serdar Gürler (Joao Figueiredo dk. 46), Krzysztof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Danijel Aleksic, Hamza Güreler, Lucas Lima, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Beşiktaş: Mert Günok (Ersin Destanoğlu dk. 54), Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Daniel Amartey dk. 90+1), Rachid Ghezzal (Al Musrati dk. 71), Milot Rashica, Semih Kılıçsoy (Cenk Tosun dk. 90+1), Vincent Aboubakar (Jackson Muleka dk. 71)

Yedekler: Tayyip Talha Sanuç, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Demir Ege Tıknaz, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Fernando Santos

Goller: Omar Colley (dk. 16) (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (dk.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Başakşehir 1-1 Beşiktaş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Başakşehir 1-1 Beşiktaş - Son Dakika
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