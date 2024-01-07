- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
17. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu bekletmeden yaptığı vuruşla topu üstten dışarı yolladı.
20. dakikada Ndombele'nin ceza sahası içine pasında Zaha topla buluştu. Zaha'nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Deniz Ertaş topu kornere çeldi.
28. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Muslera direk dibinden topu çıkardı.
33. dakikada Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan atağa çıkan Kaan Ayhan'a pasını aktardı. Kaan'ın bekletmeden pasında topla buluşan Mertens'in şutunu kaleci Deniz Ertaş kurtardı.
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz, Ali Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip, Cicaldau, Moreno, Oliveira
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Karahan Subaşı, Muriç, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Rak, Ahmet Oğuz, Mehmet Ali Büyüksayar, Emrehan Gedikli
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kart: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
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