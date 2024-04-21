Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 Pendikspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 Pendikspor: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Pendikspor'u konuk ediyor.

21.04.2024 19:18
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Pendikspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 Pendikspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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