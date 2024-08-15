Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın başlıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig\'in 2. haftası yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın oynanacak Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta boyunca birçok maç heyecanı yaşanacak.

15.08.2024 09:59
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın oynanacak Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 17 Ağustos Cumartesi, 18 Ağustos Pazar ve 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor, yarın saat 21.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta, 18 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Hatayspor - Kasımpaşa ve Eyüpspor - Bodrum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Trabzonspor, ligde 2. haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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