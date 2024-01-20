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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Emre Malok oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Emre Malok oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor arasında oynanan maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Emre Malok görev aldı. Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok'un yanı sıra AVAR olarak Direnç Tonusluoğlu ve Candaş Elbil yer aldı.

Trendyol Süper Lig\'in 21. haftasında Pendikspor-Beşiktaş maçının VAR\'ı Emre Malok oldu
20.01.2024 - 13:04,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Pendikspor'a konuk olacak. Mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın 4. hakemi Alper Akarsu olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR'da Direnç Tonusluoğlu ve Candaş Elbil eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Emre Malok oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Emre Malok oldu - Son Dakika
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