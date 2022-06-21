Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, yaptığı açıklamada, bu yarışların üç etaptan oluştuğunu, ikincisinin Edirne'de, sonuncusunun ağustosta yine Gelibolu'da gerçekleştirileceğini ve lig birincilerinin belli olacağını bildirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Gelibolu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Triatlon sporcusu Ata Yahşi anısına düzenlenen turnuvanın ilk etabı Gelibolu'da yapıldı - Son Dakika

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