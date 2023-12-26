 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trisome Games için gönüllü başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trisome Games için gönüllü başvuruları başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenecek Trisome Games'in (Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası) organizasyonunda görev yapabilmek için gönüllü başvuruları başladı. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gönüllüyüz Biz Gençlik Projesi platformu aracılığıyla alınacak. Yaklaşık 50 ülkeden bin sporcu, 500 antrenör ve idareci, 500 özel sporcu ailesi olmak üzere toplam 2 bin kişinin katılması beklenen organizasyon, 19-26 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Trisome Games için gönüllü başvuruları başladı
26.12.2023 - 13:44,
Abone Ol

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenecek Trisome Games'in (Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası) organizasyonunda görev yapabilmek için gönüllü başvuruları başladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ev sahipliğinde 19-26 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Trisome Games (Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası) için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gönüllüyüz Biz Gençlik Projesi platformu aracılığı ile 'gonulluyuzbiz.gov.tr' adresinden başvurular alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları" olarak kabul edilen organizasyona yaklaşık 50 ülkeden bin sporcu ile 500 antrenör ve idareci, 500 özel sporcu ailesi olmak üzere toplam 2 bin kişinin katılması bekleniyor.

Antalya Kapalı Spor Salonu, Zeytinköy Atletizm Pisti, Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak oyunlarda aranan şartlara uyan gönüllü vatandaşlar, belli bir eğitimden geçtikten sonra görev alabilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Antalya, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trisome Games için gönüllü başvuruları başladı - Son Dakika


14:00
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
13:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışına sert yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt

Son Dakika
14:00 Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21 Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:36:08. #1.13#
SON DAKİKA: Trisome Games için gönüllü başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement