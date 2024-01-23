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Tristan Thompson, uyuşturucuyla mücadele politikasını ihlal ettiği için 25 maç men cezası aldı - Son Dakika
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Tristan Thompson, uyuşturucuyla mücadele politikasını ihlal ettiği için 25 maç men cezası aldı

Cleveland Cavaliers oyuncusu Tristan Thompson, NBA'nin uyuşturucuyla mücadele politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı. Testlerinde yasaklı iki maddeye pozitif çıkan 32 yaşındaki oyuncu, eski takımı olan Cavaliers'a bu sezon geri dönmüştü.

Tristan Thompson, uyuşturucuyla mücadele politikasını ihlal ettiği için 25 maç men cezası aldı
23.01.2024 - 23:53,
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers oyuncusu Tristan Thompson, uyuşturucuyla mücadele politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun testlerinde yasaklı iki maddenin pozitif çıktığı ve 25 maçtan men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan Cavaliers takımının kadrosunda yer alan Thompson, Boston Celtics, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers formalarını giydikten sonra bu sezon eski takımına döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tristan Thompson, uyuşturucuyla mücadele politikasını ihlal ettiği için 25 maç men cezası aldı - Son Dakika
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