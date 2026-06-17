TSK Sporcularına Ödül

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yılın ilk yarısında gerçekleşen ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki 149 sporcuyu ağırladı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, sporcuları, Genelkurmay Başkanlığı Karargahında kabul eden Bayraktaroğlu, burada hitapta bulundu.

Bayraktaroğlu, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda farklı branşlarda üstün başarı elde eden 12 sporcuya ise ödül verdi.

Paylaşımda, TSK bünyesindeki sporcuların, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 207 kupa ve 703 madalya kazandığı bilgisi de yer aldı.