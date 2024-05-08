TSYD Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Spor

TSYD Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Oğuz Tongsir, 499 oyla yeniden başkan seçildi. Diğer başkan adayı İsmail Er ise 196 oy aldı. TSYD Olağan Seçimli Genel Kurul'u, Levent Tesisleri'nde gerçekleşti. Oğuz Tongsir, 3 yıl daha TSYD Genel Başkanlık görevini yürütecek.

08.05.2024 17:38
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Oğuz Tongsir, 499 oyla yeniden başkan seçildi. Diğer başkan adayı İsmail Er ise 196 oy aldı.

TSYD Olağan Seçimli Genel Kurul'u, Levent Tesisleri'nde gerçekleşti. Mevcut başkan Oğuz Tongsir ile İsmail Er'in yarıştığı başkanlık seçiminde kazanan 499 oyla Tongsir oldu. İsmail Er de 196 oy aldı.

Oğuz Tongsir, 3 yıl daha TSYD Genel Başkanlık görevini yürütecek.

Tongsir'in yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu:

Nuri İmre

Recep Çınar

Adnan Poyraz

Murat Taşkın

Bülent Karadaş

Kemal Çağlayan

İlhan Öztat

Emin Demir

Mustafa Karagöl

Rafet Topçu

Hilmi Türkay

Ahmet Fisunoğlu

Aygün Özipek

Bahri Havadır

Yönetim Kurulu (Yedek)

Gürel Yurttaş

Sezgin Gelmez

Serkan Şenyürek

Sedat Yılmaz

Bertuğ Kaytaz

Mehmet Yenikaynak

Murat Polat

Osman Başkır

Arslan Güven

Coşkun Kamaç

Abdülkadir Bıyıklı

Üstün Tuncer

Abdullah Yiğit

Cem Geçim

Denetleme Kurulu

Yusuf Dursun

Gökhan Akengin

Mehmet Akgüneş

Denetleme Kurulu (Yedek)

Namık Özbek

Yalçın Türk

Cemal Öner

Disiplin Kurulu

Yaşar Saygı

Suavi Yardımoğlu

Tunç Kayacı

Ahmet Geven

Osman Çavuşoğlu

Disiplin Kurulu (Yedek)

Orhan Can

Ferdal Uzundurukan

Yücel Telören

Aybars Hünalp

Mehmet Büyükkırcalı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TSYD Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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