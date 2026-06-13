Tuğçe Beder, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Tuğçe Beder, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

13.06.2026 12:08
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Milli judocu Tuğçe Beder, 2028 Olimpiyatları öncesi Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Milli judocu Tuğçe Beder, kadınlarda ilk dünya şampiyonluğuna ulaşma hedefiyle ter döküyor.

2024 Paris Olimpiyatları'nda istediği sonucu alamayan 26 yaşındaki milli judocu Tuğçe Beder, Dünya Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar katıldığı uluslararası organizasyonlarda 5 altın, 4 gümüş, 6 da bronz madalyası bulunan Tuğçe Beder, AA muhabirine, judoya 15 yıl önce başladığını söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini anlatan Tuğçe, "Dünya ve Avrupa'da ikincilik ve üçüncülüklerim var. İslam Dayanışma Oyunları'nda madalyalarım bulunuyor. Olimpiyat puan maçlarında ise bronz, gümüş ve altın madalyalara sahibim. 2024 Olimpiyatları'nda yarıştım. İlk olimpiyatımdı ama çok iyi geçmedi." dedi.

İlk hedef Akdeniz Oyunları

48 kiloda mücadele ettiğini dile getiren mili sporcu, şöyle devam etti:

"Hem kadın hem de erkek milli takımımız şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanıyor. Bu sene de yurt dışındaki ortak çalışma kamplarına katılacağız. Farklı turnuvalarda performans sergileyeceğiz. Bu yıl büyük hedeflerimizden biri Akdeniz Oyunları, diğeri ise ekimde yapılacak Dünya Şampiyonası. Tüm basamakları güzel şekilde geçtikten sonra takım halinde en büyük hedefimiz, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na 2024'tekinden daha kalabalık kadro ile katılmak. Birçok sıklette ülkemize altın madalya ve başarılar getirmek istiyoruz."

Dünyada adlarından söz ettirmek istediklerini belirten genç judocu, "Şu anki en büyük hedeflerimden biri Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olmak. Daha sonra ekim ayında Bakü'de Dünya Şampiyonası olacak. Orada dünya şampiyonu olmak istiyorum. Maalesef judo branşında kadınlarda dünya şampiyonumuz yok. İnşallah ben şeytanın bacağını kırıp ilk kadın dünya şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Yaşam, Spor, Son Dakika

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