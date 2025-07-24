Tüm dünya Jhon Duran\'ın yaptıklarını konuşuyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçında takımının formasını ilk kez giydi. Kolombiyalı oyuncu, takımının 2 gol atmayı başardı. Jhon Duran'ın bu performansı ülkesi Kolombiya ve Suudi Arabistan'da gündem yarattı.
ESPN Kolombiya'da Jhon Duran için, "Kolombiyalı Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki hikayesi, Al-Ittihad'a karşı oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında attığı iki golle en iyi şekilde başladı.'' ifadeleri yer aldı.
AS Kolombiya'da Jhon Duran'ın ilk maçında goller atmasını manşetine taşıdı. Haberde "İlk maçı da bundan daha iyi olamazdı: iki gol atarak 4-0 kazandı." denildi.
El Tiempo'da yer alan haberde ise "Jhon Duran'ın Fenerbahçe formasıyla ilk kurbanı Al Ittihad" oldu" ifadeleri kullanıldı.
Suudi basınında da Jhon Duran ile ilgili, ''Muhteşem başlangıç. Duran, Al Ittihad kalecisine şans tanımadı.'' yorumları yer aldı.
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