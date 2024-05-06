TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ile berabere kaldı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ile berabere kaldı

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Ali Çamdalı, maçın ardından yaptığı açıklamada iyi mücadele ettiklerini ve değerli bir puan aldıklarını söyledi. Çamdalı, oyuncularına teşekkür ederek, Samsunspor maçında da aynı performansı sergilemeyi hedeflediklerini belirtti.

06.05.2024 23:09
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, Fenerbahçe'ye karşı iyi mücadele verdiklerini, çok değerli bir puan aldıklarını söyledi.

Çamdalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Taraftarın desteğine teşekkür eden Çamdalı, şöyle konuştu:

"Umarım bugün tekrar yeni bir başlangıç olur. Özlediğimiz bir sahneydi. Gönül isterdi ki 3 puanla onları eve gönderelim ama maalesef olmadı. Biraz şans yanımızda olsaydı belki daha farklı bir durum olabilirdi. Oyuncu arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem az. Böyle bir maç olacağının, böyle bir mücadele gücünü ortaya koyacaklarının sinyallerini aslında antrenmanda vermişlerdi. Biz de ekiple maçta sufleler vermeye çalıştık. Onlar da fazlasıyla bunu sahada uyguladılar. Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir mücadele verdik, çok değerli bir puan aldık. Bu bir başlangıç. Bize daha fazlası lazım. Puandan ziyade iyi oyun, enerji ve mücadele gücü, bunları kazandık. Puan da artı oldu. İnşallah Samsunspor maçına bunu taşır, orada da istediğimizi alırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ile berabere kaldı - Son Dakika

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