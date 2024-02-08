TÜMOSAN Konyaspor, ligde de başarıyı yakalamak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor, ligde de aynı başarıyı göstermek istiyor.
Trendyol Süper Lig'de 22 puanla 19. sırada yer alan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ligde son haftalarda ortaya konulan oyun ve yeni transferlerin takıma katkısıyla tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen yeşil-beyazlılar, 11 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçında mutlak galibiyet hedefliyor.
Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada alınan başarılı sonuçların lige yansımasını önemsediklerini söyledi.
Ligde son haftalarda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini anlatan Derebağ, teknik direktör değişikliği ve yapılan transferlerle olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkati çekti.
"Bir transferimiz daha gelecek"
Yunus Derebağ, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bir transferimiz daha gelecek. Belki bir sürpriz transferimiz daha olabilir. Uyum sağlayamayan ve verim alamadığımız oyuncularla anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gitmek isteyenlerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Takımda iyileşme var, yeniden oturmaya başladı. Beraberliği sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
"Son haftalardaki şanssızlığımızı da kıracağız"
EMS Yapı Sivasspor'u eleyerek kupada yola devam ettiklerini vurgulayan Derebağ, şunları kaydetti:
"Takıma yeni katılan oyuncuların katkı sağlayıp sağlamaması noktasında önemli bir karşılaşmaydı. Çok şükür de buradan da galip geldik, tur atladık. Çaykur Rizespor deplasmanında ortaya konulan futbol şeytanın bacağını kırdı. Şansımız yerinde olsa net skorla galip dönebilirdik. Takımımız çok da kötü değildi. Çok fazla şanssızlık yaşadık, alacağımız maçları kaybettik. Son zamanlarda galibiyet alamadığımızdan psikolojik problemi aşmamız gerekiyordu. Daha üstlerde olmaması lazımdı. Bu olmadı fakat takımda oyun anlayışı oturuyor. Transferler katkı vermeye başladı. Kupadaki tur sevincinin lige de yansıyacağına inanıyorum. Son haftalardaki şanssızlığımızı da kıracağız."
Derebağ, kupadaki tur sevincinin, moralleri yükselttiğine işaret ederek, sahalarında oynayacakları MKE Ankaragücü maçında taraftarların stattaki yerini almasını istedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Son Dakika › Spor › TÜMOSAN Konyaspor, ligde de başarıyı yakalamak istiyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?