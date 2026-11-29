Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın yapacakları maçla kulüp tarihlerinde 361. kez karşılaşacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te siyah-beyazlıların 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 360 maçın 129'unu sarı-kırmızılılar, 116'sını ise Beşiktaş kazandı.

Tarafların 115 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 501 gole, Beşiktaş 473 golle karşılık verdi.

Galatasaray ligde de üstün

Sarı-kırmızılı takım ile siyah-beyazlı ekip arasında ligde yapılan 136 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Takımların Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İki ekip, 44 müsabakada eşitliği bozamazken, Galatasaray 167, siyah-beyazlılar ise 144 kez fileleri havalandırdı.

Tüpraş Stadı'ndaki maçlar

Beşiktaş, 2016'da açılan ve 10. yılını kutlayan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a karşı kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Taraflar arasında "Dolmabahçe"deki statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki ilk galibiyetini 2023-2024 sezonunda 1-0'lık skorla yaşadı.

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda aldığı 2-1'lik sonuçla, rakibinin o sezon yaşadığı tek mağlubiyete imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon ise elde ettiği 1-0'lık skorla söz konusu statta ikinci kez 3 puan aldı.

Tüpraş Stadı'ndaki 10 karşılaşmada Beşiktaş 16 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol atabildi.

Siyah-beyazlı ekip, "Dolmabahçe"de rakibiyle oynadığı maçlarda 7 galibiyet alırken, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Taraftar 1 kez de eşitliği bozamadı.

Galatasaray, deplasmanda 1 kez mağlup oldu

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 deplasman maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, dış sahada 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

Beşiktaş, sahasında 6'da 6 yaptı

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Ligde iç sahada oynadığı müsabakalarda 18 puan toplayan Beşiktaş, bu maçlarda 17 gol atarken, 3 gol yedi.