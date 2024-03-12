TURBELDAK, Çatalköprü-Yukarıbozkır parkurunda yürüyüş etkinliği düzenledi

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) hafta sonunda yürüyüş etkinliğini Çatalköprü-Yukarıbozkır parkurunda gerçekleştirdi.
Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak doğaseverleri farklı rotalarda buluşturan TURBELDAK, bu haftaki yürüyüş parkurunu Çatalköprü-Yukarıbozkır parkurunda düzenledi. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla idaresinde, Bayram Ali Çelikten, Hasan Baykal'ın rehber ve artçılığındaki yürüyüş, Çatalköprü'den başlayarak Yukarıbozkır sırtlarından devam etti. Orman yolları ile patikalardan hafif tırmanışın ve sporun yapıldığı yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş etkinliği, doğanın sunduğu eşsiz manzara eşliğinde sorunsuz bir şekilde sona erdi.
Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "TURBELDAK ekibimiz bu hafta eşsiz doğa güzellikleri eşliğinde yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş rotamızda hem spor yapıp hem de temiz havanın tadını çıkardık. Çatalköprü Yukarıbozkır boyunca boyunca yeşilin, kahverenginin her tonuna şahit olduğumuz yürüyüşümüz hepimize huzur ve keyif verdi. Sorunsuz bir şekilde biten etkinliğimizde katılımcılarımız bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Yürüyüşümüze katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA
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