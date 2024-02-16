TURBELDAK, Kamberler Köyü\'nde doğa yürüyüşü düzenledi

Spor

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) bu haftaki doğa yürüyüşünü Kamberler Köyü'ne gerçekleştirdi.

Düzenlediği yürüyüş etkinlikleriyle her yaştan doğaseveri farklı parkurlarda bir araya getiren TURBELDAK, bu hafta İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bağlı Kamberler Köyü'ndeydi. Yaz - Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ile Haydar Atilla'nın sevk ve idaresinde, Bayram Ali Çelikten ve Nihal Aras rehberliğinde yapılan yürüyüş Kamberler Köyü'nden başladı. Kestane, vişne, çınar, çam ağaçları arasında Kel Tepe'ye veren doğaseverler, verilen yemek molasının sonrasında Ören'e doğru inişe geçti. Birbirinden güzel manzaralara tanıklık edilen ve yaklaşık 12 km süren yürüyüş sorunsuz bir şekilde sona erdi.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Yakın çevremizdeki doğa güzelliklerinden bir tanesi olan Kamberler Köyü'nde yürüyüşümüzü yaptık. Ülkemizin dört bir eşsiz çeşitliliğin bir özetinin sunulduğu bu parkurda yürümek çok keyifliydi. Her yürüyüşümüzde olduğu gibi yine birbirinden unutulmaz hatıralar biriktirdik. Yürüyüşümüze katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA