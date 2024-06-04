Turgutlu Belediyesi, Yusuf Bulut'un adını ölümsüzleştirdi - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi, Yusuf Bulut'un adını ölümsüzleştirdi

Turgutlu Belediyesi, geçtiğimiz aylarda vefat eden belediye personeli Yusuf Bulut'un adını ölümsüzleştirdi. Başkan Akın, 'Onun adını yaşatmak çok güzel ama aynı zamanda çok acı bir olay' dedi.

04.06.2024 11:36
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Turgutlu Belediyesi, geçtiğimiz aylarda vefat eden belediye personeli Yusuf Bulut'un adını ölümsüzleştirdi. Başkan Akın, "Onun adını yaşatmak çok güzel ama aynı zamanda çok acı bir olay" dedi.

Turgutlu Belediyesinde 12 yıldır görev yapan, ani vefatıyla yaşamını kaybeden Yusuf Bulut'un adı ölümsüzleşti. Aynı zaman futbol hakemi olan Yusuf Bulut'un ismin verildiği spor sahası düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından Turgutluspor eski futbolcuları ve futbol hakemleri arasında gösteri maçı da yapıldı. Irlamaz Yeşil Alanı Turgutluspor Tesislerinde adının verildiği futbol sahasının açılışına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, oğlu Cemil Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş, Mithat Erden, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, meclis üyeleri, daire müdürleri, belediye personeli ve Yusuf Bulut'un ailesi katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "40 gün önce aldığımız haber bizim ciğerimizi yaktı. Yusuf kardeşimizi böyle çok erken kaybetmek bizlere acı verdi. Çünkü Yusuf kardeşimiz bizlerin mesai arkadaşı değildi; evladımızdı, kardeşimizdi, abisiydi, sır arkadaşıydı, yoldaşıydı. Onu tarif edecek kelimeler gerçekten bulamıyorum. Bugün çok güzel bir organizasyonda beraberiz, onun adını yaşatmak çok güzel ama aynı zamanda çok acı bir olay. Yusuf kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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