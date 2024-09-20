Turgutlu Belediyespor Genel Kurulu Yapıldı

Spor

Turgutlu Belediye spor olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurul sonrası Hüseyin Maliz başkanlığa seçilirken; Evren Erbaş, Emrah Kanık, Hale Bozdemir ve Orhan Mert yönetim kurulu üyeleri oldu.

Sporda marka kent olma hedefiyle önemli yatırımlar gerçekleştiren Turgutlu Belediyespor, olağanüstü genel kurulunu tamamladı. Yapılan oylama sonucunda Hüseyin Maliz, kulüp başkanı seçilirken; Evren Erbaş, Emrah Kanık, Hale Bozdemir ve Orhan Mert yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

"Kararlılıkla çalışacağız"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz, "Turgutlu Belediyespor'da olağanüstü genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Yeni yönetimle birlikte, hayata geçireceğimiz sosyal projelerle kadın ve spora desteğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Yönetimimizdeki kadın üyeler, bu amacın bir yansımasıdır. Gençlerimizin sporla büyümesi ve Turgutlu'yu ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil etmek için kararlılıkla çalışacağız. Turgutlu Belediyespor'un başarıdan başarıya koşacağı günler için ayrıca heyecanlıyız ve tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, bu hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Yeni dönemin, Turgutlu ve spor camiası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA