Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı sağlık taramasından geçti - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı sağlık taramasından geçti

25.07.2022 14:53
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı sağlık taramasından geçti

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları sağlık taramasından geçti.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları sağlık taramasından geçti.

Yeni sezon öncesi Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının oyuncularına sağlık taraması yapıldı. Özel bir sağlık merkezinde kan değerlerine bakılan sporcular; kardiyoloji, iç hastalıkları ve ortopedi alanlarında muayene edildi. Belediyespor Başkanı ve Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kadın Basketbol Takımımız ayrıntılı sağlık kontrollerinden geçti. Yeni sezon çalışmalarımıza sağlıklı ve çok güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

basketbol, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı sağlık taramasından geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı sağlık taramasından geçti - Son Dakika
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