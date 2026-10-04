Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones 29 sayı attı

Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones 29 sayı attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Turgutlu Belediyespor'u 64-58 mağlup etti. Karşılaşmada Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones 29, Turgutlu Belediyespor'da Fair 27 sayıyla en skorer isimler oldu.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Niyazi Yasin Kahraman, Sezer Bor, Erhan Erdoğan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 5, Littleton 4, Pelin Gülçelik 12, Merve Uygül 3, Kaur 9, Jones 29, Mompremier 2, Bengisu Alper, Feray Dalkılıç
Turgutlu Belediyespor: Bone 7, Ferda Yıldız 3, Fair 27, Cowling 12, Senay Zeybek, Melike Yalçınkaya, Nihan Dabakaoğlu, Dilara Tongar, Rohani Kıran 4, Kovacevic 5
1. Periyot: 15-16
Devre: 26-33
3. Periyot: 43-44
Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yendi.
Kaynak: AA
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