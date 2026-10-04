Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones 29 sayı attı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones 29 sayı attı

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Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Turgutlu Belediyespor'u 64-58 mağlup etti. Karşılaşmada Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones 29, Turgutlu Belediyespor'da Fair 27 sayıyla en skorer isimler oldu.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Niyazi Yasin Kahraman, Sezer Bor, Erhan Erdoğan

Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 5, Littleton 4, Pelin Gülçelik 12, Merve Uygül 3, Kaur 9, Jones 29, Mompremier 2, Bengisu Alper, Feray Dalkılıç

Turgutlu Belediyespor: Bone 7, Ferda Yıldız 3, Fair 27, Cowling 12, Senay Zeybek, Melike Yalçınkaya, Nihan Dabakaoğlu, Dilara Tongar, Rohani Kıran 4, Kovacevic 5

1. Periyot: 15-16

Devre: 26-33

3. Periyot: 43-44

Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yendi.

Kaynak: AA
BasketbolHalkbankKayseriKadınSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones 29 sayı attı - Son Dakika
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