Turgutlu Belediyespordan son saniyede galibiyet

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ikinci devredeki ilk maçında Karşıyaka Çarşı Koleji'ni 72-70 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci devrenin ilk maçında Karşıyaka Çarşı Kolejini evinde ağırlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakibini 72-70 yenmeyi başararak gülen taraf oldu. Baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olan ve nefes kesen maçta Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında Ashley Nneka Ezeh 26 sayı ve 11 ribaund ile maçın en skorer oyuncusu olurken Yasemin Güneş 17 sayı ve 15 ribaund ile takımına önemli katkı sağlayan diğer bir isim oldu.

Maçın son periyodu ise kırmızı-siyahlıların efsane ve unutulmaz dönüşlerinden birine sahne oldu. 23 sayı geriden gelerek rakibine geçit vermeyen Turgutlu Belediyespor karşılaşmanın son anlarına kadar heyecan dolu anlar yaşattı. Turgutlu Belediyespor oyuncuları Kaptan Gamze Sena Dülagöz ve Şule Aktaş'ın son saniyelerde kaydettiği üçlükler takımına galibiyeti getirdi.

Başkan Akın maçı tribünden takip etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş ve daire müdürleri ile birlikte unutulmaz mücadeleye sahne olan maçı takip ederek Kadın Basketbol Takı-mını yalnız bırakmadı.

Kıyasıya mücadelenin galibi olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Tur-gutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gökhan Aşı-cı, "Harika ve unutulamayacak bir maç kazandık. Maç süresince hem rakibi-miz hem de biz mücadeleyi ve hırsı elden bırakmadık. Bu galibiyeti çok iste-dik ve kazandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, gerçekten çok iyi mücadele ettiler, yüreklerine sağlık. Sahada ortaya koyduğumuz başarılı oyunlar ile önümüzdeki maçlarda da kazanmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA