TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alıp yeni teknik patronu Nadir Arıkan yönetiminde kurtuluş ateşini yakmayı hedefleyen Turgutluspor'a Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan destek geldi. Kırmızı-siyahlı ekibin grupta bu hafta pazar günü evinde oynayacağı Niğde Anadolu FK maçının biletlerini Belediye Başkanı Çetin Akın Satın aldı. Biletler maç günü 7 Eylül Stadı'nın gişelerinden taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Turgutluspor'da Niğde maçı Akın'dan - Son Dakika