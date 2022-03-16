Turgutluspor'da Niğde maçı Akın'dan - Son Dakika
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Turgutluspor'da Niğde maçı Akın'dan

16.03.2022 12:57
Turgutluspor'da Niğde maçı Akın'dan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alıp yeni teknik patronu Nadir Arıkan yönetiminde kurtuluş ateşini yakmayı hedefleyen Turgutluspor'a Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan destek geldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alıp yeni teknik patronu Nadir Arıkan yönetiminde kurtuluş ateşini yakmayı hedefleyen Turgutluspor'a Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan destek geldi. Kırmızı-siyahlı ekibin grupta bu hafta pazar günü evinde oynayacağı Niğde Anadolu FK maçının biletlerini Belediye Başkanı Çetin Akın Satın aldı. Biletler maç günü 7 Eylül Stadı'nın gişelerinden taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılacak.


- Turgutlu
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Başkan Akın'dan Turgutluspor'a bilet desteği Başkan Akın'dan Turgutluspor'a bilet desteği Turgutluspor'da sahalar bakımda Turgutluspor'da sahalar bakımda

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Çetin Akın, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Niğde maçı Akın'dan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutluspor'da Niğde maçı Akın'dan - Son Dakika
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