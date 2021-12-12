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Turgutluspor'dan mutlusu yok - Son Dakika

Turgutluspor'dan mutlusu yok

12.12.2021 12:47
Turgutluspor'dan mutlusu yok

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'u da evinde Mutlu Aksu'nun son dakikalarda attığı golle 1-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Turgutluspor, büyük sevinç yaşıyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'u da evinde Mutlu Aksu'nun son dakikalarda attığı golle 1-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Turgutluspor, büyük sevinç yaşıyor. İlk 6 maçta yalnız 1 puan aldığı grupta 11 maçtır bileği 1 kez bükülen, son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen kırmızı-siyahlılarda Başkan Ahmet Daşkan, takımı kutladı. Daşkan, "Hem önemli hem de zor bir karşılaşma oynadık. Çocuklarımız aslanlar gibi mücadele ettiler. Ağır bir zeminde oynanmasına rağmen iyi mücadele edip, haklı bir galibiyete imza attılar. Biz yönetim olarak göreve geldiğimiz günden itibaren takımımızdan son derece memnunuz. Hepsi karakterli oyuncular. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Turgutluspor, Turgutlu halkının desteği ile hak ettiği yere gelecek. Takımımıza destek veren taraftarlarımızada teşekkür etmek istiyorum. Aldığımız galibiyet camiamıza armağan ediyorum" dedi.

GERİN GURURLU

Turgutluspor'da göreve geldikten sonra takımı çıkışa geçiren teknik direktör Atila Gerin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti. Gerin, "Ligde iyi bir çıkış yakalamıştık. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Bu maç bizim için önemliydi. Kazanmaktan başka düşüncemiz yoktu. Ağır bir zeminde zor bir maç oynadık. Gol 86'da geldi. Bu da bizim ne kadar istediğimizin bir ifadesidir. Kazanmak için 90 dakika boyunca canla başla mücadele ettik. Sonuna kadar galibiyeti kovaladık. Oyuncularımı sergiledikleri mücadele ve aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ederim. Ayrıca 90 dakika boyunca bize büyük destek veren taraftarımıza da teşekkür ederim. Bu galibiyet camiamıza armağan olsun" açıklamasını yaptı.


Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'dan mutlusu yok - Son Dakika Spor


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