Üye Girişi
Turgutluspor derbide Somaspor'u ağırlayacak - Son Dakika

Turgutluspor derbide Somaspor'u ağırlayacak

18.02.2022 11:23
Turgutluspor derbide Somaspor'u ağırlayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını kazanamayıp tekrar düşme potasına gerileyen Turgutluspor, yarın evinde son 2 karşılaşmasını kaybeden Somaspor'u Manisa derbisinde konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını kazanamayıp tekrar düşme potasına gerileyen Turgutluspor, yarın evinde son 2 karşılaşmasını kaybeden Somaspor'u Manisa derbisinde konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Erdem Metoğlu düdük çalacak. Karşılaşmada biletler ücretsiz olacak. Ev sahibi Turgutluspor'da sarı kart cezalısı Emre Keskin forma giyemeyecek. 23 puanla düşme hattında yer alan Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay sahaya mutlak 3 puan için çıkacaklarını söyledi. 41 puana sahip 7'nci Somaspor'un çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür ise çıkışa geçip yeniden Play-Off hattında yer almak istediklerini belirtti.


- Turgutlu
YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Turgutlu, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor derbide Somaspor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde beli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı ise ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
11:10 Öğle uykusuna yatan 4 yaşındaki çocuk, bir daha uyanamadı! Anaokulu sahibi ve öğretmen serbest bırakıldı
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:50 Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
09:43 Tayland'da insanlık dışı görüntüler! Maymunları bez çantalara koyup asmışlar
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
09:43 O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:29:18. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutluspor derbide Somaspor'u ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement