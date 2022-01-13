Turgutluspor galibiyete kenetlendi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında 5 transferle kadrosunu güçlendiren Turgutluspor cumartesi günü ikinci yarının ilk haftasında evinde oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için kenetlendi. Yeni teknik direktörü Nazım Gülay yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkacak kırmızı-siyahlılar tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaparken, yeni transferler taraftarlardan destek istedi. Ara dönemde Turgutluspor'a gelen kaleci Fatih Demirlek, Erkan Taşkıran, Özgür Sert, Haşim Arda Sarman ve Sinan Akaydın yeni takımlarına 3 puanla 'merhaba' diyeceklerini ifade etti.

Nazım Gülay ise zorlu bir maratonun kendilerini beklediğini söyledi. Gülay yaptığı açıklamada, "İlk yarı ve ikinci yarının ilk maçları her zaman zordur. Bu hafta evimizde oynayacağımız Sivas Belediyespor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Sahada iyi mücadele ederek ikinci yarıya coşkulu şekilde başlamak istiyoruz. Bu sadece futbolcuyla, teknik heyetle, yönetimle, taraftarla olmuyor, bir bütün olmamız gerekiyor. Buradan taraftarlarımıza ve Turgutlu halkına çağrı yapıyorum. Bizleri yalnız bırakmasınlar. Bu yolda hep beraber yürümemiz lazım. Cumartesi günü tribünleri dolu görmek istiyoruz" dedi.