Turgutluspor kara bulutları dağıttı - Son Dakika
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Turgutluspor kara bulutları dağıttı

28.02.2022 11:46
Turgutluspor kara bulutları dağıttı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek 9 maç aradan sonra galip gelen Turgutluspor hayata döndü.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek 9 maç aradan sonra galip gelen Turgutluspor hayata döndü. Mutlu'nun golüyle sahadan 3 puanla ayrılan kırmızı-siyahlılar, düşme hattından çıkamasa da ilerleyen haftalar için umut tazeledi. Kulüp başkanı Ahmet Daşkan, alınan galibiyet sonrası oyunculara prim müjdesi verdi. Takımı kutlayan Daşkan, futbolculara 12'şer bin TL prim dağıtılacağını açıkladı.

Galibiyeti azmin zaferi olarak değerlendiren Daşkan, "Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte seçildiğimiz günden bu yana uğraşımızın, emeğimizin karşılığını aldığımız çok kıymetli bir 3 puan oldu. Teknik ekibimize, Nazım hocama, tüm kulüp çalışanlarımıza, kıymetli oyuncularımıza ve değerli taraftarımız sonsuz teşekkür ederiz. Oyuncularımız, terinin son damlasına kadar savaşmışlardır. Biz çok büyük bir aileyiz" dedi.

GÜLAY'IN İLK SEVİNCİLigin 2'nci yarısında göreve gelen teknik direktör Nazım Gülay da ilk galibiyetini bu zorlu maçta almanın sevincini yaşadı. Rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdiklerini belirten Gülay, "Bundan sonra yolumuza puan ve puanlarla devam edeceğiz. Devre arası transferlerimiz adaptasyon sorunu yaşıyordu. Bunun üzerine sakatlıklar da eklendi. Eksik olmamıza rağmen oynayan oyuncularımız tüm varlığıyla, her şeyini sahaya yansıttı" diye konuştu.


Turgutluspor kara bulutları dağıttı
Turgutluspor kara bulutları dağıttı
Turgutluspor kara bulutları dağıttı
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Turgutluspor'un rakibi 1461 Trabzon Turgutluspor'un rakibi 1461 Trabzon Turgutluspor Başkanı Daşkan'dan taraftara çağrı Turgutluspor Başkanı Daşkan'dan taraftara çağrı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor kara bulutları dağıttı - Son Dakika


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