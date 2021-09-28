Turgutluspor Teknik Direktörü Akgün: "Skor illaki gelecek"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor'un teknik direktörü Kazım Akgün, "Her hafta maçlarımıza çok sayıda süper lig takım scoutları geliyor. Bizim şu anki amacımız oyunu ve oyuncuyu geliştirmek. Skor illaki gelecek" dedi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, golsüz berabere kaldıkları Çorum FK maçı ile Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Bodrumspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligin 4. haftasında Çorum FK ile oynadıkları maçı değerlendiren Akgün, "Maçın genelinde iyi oynayan taraf bizdik. 3 topumuz direkten döndü, 2'de penaltımız verilmedi. Maçın genelinde yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları istediğimiz gibi değerlendiremedik. İkinci yarı daha etkili olduk. Kaptığımız topları iyi kullanmaya çalıştık ve maçın sonlarında önemli iki pozisyon yakaladık. Onlardan birini değerlendirebilseydik maçı kazanabilirdik. Oynadığımız futbol için oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım istediğimi futbolu sahaya iyi yansıtmaya çalıştılar. Maçı izleyen taraftarlarımız büyük keyif aldıklarını düşünüyorum. Biz kaybettiğimiz 2 puana üzülürken rakibimiz ise aldığı 1 puana sevindi" dedi.

Yeni bir takım olmalarının sıkıntısını yaşadıklarının altını çizen Kazım Akgün, "Biz de yeni bir kadroyla ve yeni bir sistemle oynayan bir takımız. Saha içerisindeki oynadığımız oyundan memnunuz. Oynanan tüm maçlarda girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik bugün 9-12 puan arası bir yerlerde olabilirdik. Genç ve fiziksel açıdan çok iyi bir takıma sahibiz. Ligin ilerleyen haftalarında Turgutluspor alacağı skorlarla adından çokça söz ettirecek bir takım olacak. Oynanan oyun ve oynayan oyuncularımızın 4 haftalık performansıyla birçok süper lig takımının dikkati çeken bir takım olduk. Her hafta maçlarımıza çok sayıda süper lig takım scoutları geliyor. Bizim şu anki amacımız oyunu ve oyuncuyu geliştirmek. Skor illaki gelecek" diye konuştu.

Hafta sonu Bodrumspor ile zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacaklarını belirten Akgün, "Bodrumspor bu ligin iddialı takımlarından birisi. Bodrumspor karşısına kazanmak için çıkacağız. Çorum FK karşısında sergilediğimiz oyun anlayışını sergileyip, sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak için savaşacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA