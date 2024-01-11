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Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik istifasını geri aldı - Son Dakika
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Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik istifasını geri aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'un teknik direktörü Ramazan Çelik, istifa kararı aldıktan sonra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Başkan Gökhan Akın tarafından ikna edilerek görevine devam etme kararı aldı.

Turgutluspor\'da teknik direktör Ramazan Çelik istifasını geri aldı
11.01.2024 - 11:23,
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TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Turgutluspor'da Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Başkan Gökhan Akın, devre arasında şok bir şekilde istifa kararı alan teknik direktör Ramazan Çelik'in kalmaya ikna etti. Kendisinden habersiz şekilde oyuncusunun kadro dışı bırakılıp takıma takviye yapılmaması üzerine istifa eden genç teknik adamla bir araya gelen ikili, anlaşma sağladı.

Açıklama yapan Başkan Gökhan Akın, "Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Çetin Akın, şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın görüşmeleri sonucunda hocamız Ramazan Çelik ile yola devam kararı aldık. Mutlaka hatalar yapılmış ki sonuç olarak buraya geldik. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmek. Ramazan Çelik hocamızla bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kendisi ile görüştük ve yola devam kararı aldık. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik istifasını geri aldı - Son Dakika
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