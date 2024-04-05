Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Eray Gülay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Eray Gülay oldu

Turgutluspor\'un yeni teknik direktörü Eray Gülay oldu

TFF 3.Lig takımlarından Turgutluspor, Eray Gülay ile anlaşma sağlayarak yeni teknik direktörünü belirledi. Gülay, imza töreninde yaptığı konuşmada kulübe destek çağrısında bulunurken, Kulüp Başkanı Gökhan Akın da Gülay'a güveninin tam olduğunu belirtti.

05.04.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3.Lig takımlarından Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Eray Gülay oldu.

Turgutluspor'un anlaşma sağladığı Teknik Direktör Eray Gülay için bugün kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirdi. Törene Kulüp Başkanı Gökhan Akın ve Futbol Şube Sorumlusu Hüseyin Yasak katıldı. İmza töreninde konuşan yeni teknik direktör Eray Gülay, "Bana bu görevi layık gören Kulüp Başkanı Gökhan Akın ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Turgutluspor benim yuvam. Burada çok güzel başarılar, çok güzel zamanlar geçirdim. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Turgutluspor en iyi yerlere çıkacaktır. Her şey güzel olacak bundan emin olsunlar. Tek isteğin kulübümüze destek olsunlar ve güzel günlerin mutluluğunu birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Yeni Teknik Direktör Eray Gülay'a görevinde başarılar dileyen Başkan Gökhan Akın ise "Eray Gülay hocamız Turgutlu'nun bir değeri ve Turgutlusporumuz için önemli bir isim. Hocamıza olan güvenimiz tamdır. Başarılı olacağına inanıyoruz. Bu kulübü daha da yukarılara çıkarmak için hep birlikte çok çalışacağız. Turgutluspor bu şehrin bir değeridir. Tüm taraftarlarımızı ve Turgutlulu futbolseverleri bu değere sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutluspor, Turgutlu, Gülay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Eray Gülay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 21:01:35. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Eray Gülay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement