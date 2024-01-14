Turgutreis Spor, Süper Amatör Ligi\'ne yükseldi

Amatör Lig'de mücadele eden ve Bodrum'da büyük ilgi gören Turgutreis Spor kendi sahasında Güllük Spor'u 11-0 yenerek, Süper Amatör Ligi'ne yükseldi.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Turgutreis Stadı'nda final maçını Güllük Spor'la oynayan Turgutreis Spor, 11-0'lık skorla rakibini yenerek Süper Amatör Ligi'ne yükseldi. Maçtan saatler önce Turgutreis Stadı taraftarlarla dolarkne, Turgutreis Mahallesi'ndekilerin yanı sıra Bodrum'un dört bir yanından maçı izlemeye gelen sporseverler Turgutreis spor tezahüratlarıyla stadı inletti. 25 puanla Süper Amatör Lig'e yükselen Turgutreis Spor, lig boyunca 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.

Turgutreis Spor Başkanı Melih Aydoğan, maçı ve şampiyonluğu Turgutreis Spor sevdalılarına armağan ettiklerini belirterek "Bodrum artık bir spor kenti oldu. Turizmin yanında sporla da anılıyor. Biz de Süper Amatör Lig'e yükselmek için çok mücadele ettik. Ben ve yönetimim gece gündüz Turgutreis Spor'u bir üst lige çıkarmak için elimizden gelen tüm imkanları kullandık. Çok şükür şu anda şampiyonluğumuzu ilan ederek yükseldik. İnşallah daha güzel noktalara getireceğiz takımımızı. Tüm Bodrum halkına özellikle de Turgutreis sevdalılarına teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman yanımızda oldular ve takıma destek çıktılar. Biz hayallerimizin peşinden gidiyoruz. Sporcularımız hayallerinin peşinden gidiyor. Bu takımı en üst liglere getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - MUĞLA