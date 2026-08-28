Türk Basketbol Takımı Galibiyeti ve Dünya Kupası Hedefi - Son Dakika
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Türk Basketbol Takımı Galibiyeti ve Dünya Kupası Hedefi

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A Milli Takım, Litvanya'yı 94-66 yenerek Dünya Kupası hedefini sürdürüyor. Türkoğlu'nun açıklamaları.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya karşısında aldığı 94-66'lık galibiyetin ardından, "Hedefimiz ilk günden beri geçen sene elde ettiğimiz başarının devam etmesi için, daha anlamlı olması için Dünya Kupası'na katılmak" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 2. tura galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Türkoğlu, "Tabii bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı. Öncelikle buraya gelen on binlerce taraftarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten maçın ilk dakikasından sonuna kadar takımımızı desteklediler. Daha sonra da ekranları başında bizleri yalnız bırakmayan, dualarını eksik etmeyen tüm Türk halkına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Takımımız gerçekten iyi bir basketbol grafiğiyle yükselişini devam ettiriyor. Bugün önemli bir takıma karşı, basketbol ekolü ülkesine karşı güzel bir galibiyet aldılar" diye konuştu.

"Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak"

Dünya Kupası hedeflerinin bulunduğunu aktaran Türkoğlu, "Hedefimiz ilk günden beri geçen sene elde ettiğimiz başarının devam etmesi için, daha anlamlı olması için hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hocamızı ve bütün sporcu arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de maçtan önce ve şimdi de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza... Her maçta olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmayan değerli Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın bir sonraki maçta İzlanda ile karşılaşacağını hatırlatan Hidayet Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah pazartesi de tekrar İzlanda'ya karşı iyi bir performansla, galibiyetle de ayrılırsak ülkemizi de basketbol anlamında mutlu etmiş oluruz. Yükselen grafiğimizi de devam ettirmiş oluruz."

Kaynak: İHA

Milli Takım, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Basketbol Takımı Galibiyeti ve Dünya Kupası Hedefi - Son Dakika

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