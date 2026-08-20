Türk Boks Milli Takımları Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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Türk Boks Milli Takımları Altın Madalya Hedefliyor

Türk Boks Milli Takımları Altın Madalya Hedefliyor
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Kadın ve erkek boks milli takımları, 20. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Kadın ve erkek boks milli takımları, 20. Akdeniz Oyunları'ndan altın madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Kadın Boks Milli Takımı, 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 20. Akdeniz Oyunları öncesinde Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, Erkek Boks Milli Takımı ise Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamladı.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 51 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Ece Asude Ediz, 60 kiloda Esmanur Lök, 65 kiloda Sema Çalışkan, 70 kiloda Dilarak Sak, 75 kiloda Sude Nur Aslan, erkeklerde ise 55 kiloda Samet Gümüş, 60 kiloda Mehmethan Çınar, 65 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 70 kiloda Refik Kartal, 80 kiloda Mert Aybuğa, 90 kiloda Kaan Aykutsun ve artı 90 kiloda Berat Acar temsil edecek.

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda 7 sıklette mücadele edeceklerini söyledi.

Akdeniz Oyunları'nda sıkletlerde ikinci sırada yer alan sporculara şans vermek istediklerini anlatan Yiğit, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve organizasyonda başarılı olmayı amaçladıklarını belirtti.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Kadın Boks Milli Takımı olarak büyük bir ivme yakaladıklarını ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Büyük bir çıkış yakaladık. Bu bizim işimizi daha da zorlaştırıyor. Sorumluluğumuz artıyor. Bunun altına düşmek istemiyoruz. Her sene daha yukarı çıkarak bu işi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Bunun için de ben ve ekibim elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Altar Kalkışım ise yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini aktardı.

Kampların verimli geçtiğini dile getiren Kalkışım, "Sporcularımız hem mental hem fiziksel iyi durumda. Akdeniz Oyunları'na 7 sıklette katılacağız. Akdeniz Oyunları'ndan 21 gün sonra Bulgaristan'da yapılacak olan büyükler Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceğiz." dedi.

Milli boksör Ece Asude Ediz ise 23 yaşında olduğunu ve 57 kiloda ringe çıktığını belirtti.

Akdeniz Oyunları'na uzun süredir hazırlandıklarını anlatan Ediz, "Akdeniz Oyunları'na yılın başından itibaren hazırlanıyoruz. Çok kamp yaptık. Uzun bir süreçten geliyoruz. Çalışmalarımız çok güzel, çok verimli geçti. Güzel bir süreçti. Hedefim Akdeniz Oyunları'nda altın madalya getirmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Boks Milli Takımları Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

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