Türk Boksör Seren Ay Çetin, Dünya Şampiyonluğu İçin Ringde - Son Dakika
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Türk Boksör Seren Ay Çetin, Dünya Şampiyonluğu İçin Ringde

Türk Boksör Seren Ay Çetin, Dünya Şampiyonluğu İçin Ringde

Türk boksör Seren Ay Çetin, WBC ve WBO horoz sıklet unvanlarının sahibi Danimarkalı Dina Thorslund ile yarın dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak. Kadın boksunda Türkiye'nin temsil edildiği ilk dünya şampiyonluk müsabakası olarak kayıtlara geçecek olan maç, Kopenhag'daki Royal Arena'da gerçekleşecek. Seren Ay Çetin, bugüne kadar 11 maçını kazanarak WBC gümüş kemerinin sahibi oldu. Danimarkalı Thorslund ise çıktığı 21 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Şubat ayında yapılması planlanan müsabaka, Seren Ay Çetin'in kaşının açılması nedeniyle ertelenmişti.

24.05.2024 19:03
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Boksör Seren Ay Çetin, WBC ve WBO horoz sıklet unvanlarının sahibi Danimarkalı Dina Thorslund ile yarın ünvan maçına çıkacak.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Royal Arena'da yapılacak ünvan maçı, kadın boksunda Türkiye'nin temsil edildiği ilk dünya şampiyonluk müsabakası olarak kayıtlara geçecek.

2018 yılında profesyonel boksa başlayan Seren Ay Çetin, bugüne kadarki 11 maçının tamamını kazandı. Rakiplerini 7 kez nakavt eden Çetin, Avusturyalı Eva Voraberger'i yenerek WBC gümüş kemerinin sahibi oldu.

WBC ve WBO horoz sıklet unvanlarının sahibi Danimarkalı Thorslund ise çıktığı 21 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

İki boksör arasında şubat ayında yapılması gereken müsabaka, Seren Ay Çetin'in maçtan bir süre önce kaşının açılması sonucu ertelenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Boksör Seren Ay Çetin, Dünya Şampiyonluğu İçin Ringde - Son Dakika

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